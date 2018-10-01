За время военных действий на Донбассе погибли 70 пограничников, более 400 ранены

За время военных действий на Донбассе 70 сотрудников Государственной пограничной службы погибли, пятеро пропали без вести, 431 получили боевые ранения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Почти 20 тысяч пограничников участвовало в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, 431 получили боевые ранения», - говорится в сообщении.

По словам главы ГПСУ Петра Цигикала, 856 пограничников удостоены государственных наград, двое из них отмечены Звездой Героя Украины