За время военных действий на Донбассе погибли 70 пограничников, более 400 ранены

За время военных действий на Донбассе погибли 70 пограничников, более 400 раненыСегодня, 15:59
За время военных действий на Донбассе 70 сотрудников Государственной пограничной службы погибли, пятеро пропали без вести, 431 получили боевые ранения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
«Почти 20 тысяч пограничников участвовало в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, 431 получили боевые ранения», - говорится в сообщении.
По словам главы ГПСУ Петра Цигикала, 856 пограничников удостоены государственных наград, двое из них отмечены Звездой Героя Украины