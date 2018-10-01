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Украина впервые закупила препарат для лечения первичных иммунодефицитов у детей

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения Украины впервые закупило важный препарат для лечения у детей первичных иммунодефицитов - "Анакинру". Об этом сообщает пресс-службу Минздрава на странице в Facebook.

Как отмечается, раньше родители были вынуждены покупать препарат за границей, ведь купить его в Украине, даже за свой счет, было невозможно - через небольшое количество пациентов производитель не был заинтересован в выходе на украинский рынок.

"Анакинра" уже закуплена и доставлена в Украину. Закупленные государством 952 упаковки обеспечат полноценную жизнь детей с первичным иммунодефицитом и сэкономит их семьям более миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что препарат уже развезена в регионы.


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