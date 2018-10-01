Порошенко обратился к общественным активистам с просьбой отслеживать работу подрядчиков, выполняющих строительство на объектах Минобороны

Президент Украины Петр Порошенко обратился к общественным активистам с просьбой отслеживать работу подрядчиков, выполняющих строительство на объектах Министерства обороны. Об этом президент сказал в ходе совещания в Старичах Львовской области во вторник, 16 октября, сообщает РБК-Украина .

Совещание, в частности, касается программы строительства жилья для военнослужащих.

"Обращаюсь к общественных активистов, которые делают большое дело в вопросе борьбы с коррупцией. Прошу вас также отслеживать и недобропорядочных подрядчиков на строительстве объектов Минобороны и составить "черный список" тех, кто недобросовестно использует средства налогоплательщиков", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что была поставлена задача построить 184 общежития в Украине, и как минимум 80 из них - до конца 2018.