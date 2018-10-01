» » Жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в "выборах"

Жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в "выборах"

Вчера, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

Жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в так называемых "выборах", которые назначены на 11 ноября текущего года. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщил Гуцуляк, по информации украинской разведки, российские оккупационные "администрации" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются меры относительно скрытого принуждения местного населения к участию в "выборах" 11 ноября 2018 года.

Так, руководителям бюджетных организаци" приказали обеспечить максимальную явку "бюджетников". Кроме того, в случае неявки на "избирательные участки" оккупационная "власть" угрожает лишить выплат пенсионеров.

Также в Минобороны сообщили, что население Донбасса боится активизации боевых действий из-за "выборов".

"С начала октября выросло количество выезда местных жителей для дальнейшего проживания за пределами временно оккупированных территорий, в том числе лиц, причастных к деятельности российского оккупационного режима", - сообщает разведка.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:16

Боевики за день шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных

Вчера, 17:39

Порошенко обратился к общественным активистам с просьбой отслеживать работу подрядчиков, выполняющих строительство на объектах Минобороны

Вчера, 17:25

Названы главные плюсы нового переговорщика от Украины в Минске

Вчера, 16:48

С 2014 года в результате суицидов и убийств погибли 900 военных

Вчера, 15:28

Ущерб от пожаров на украинских арсеналах оценили в $2 миллиарда

Вчера, 14:12

Жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в "выборах"

Вчера, 13:50

Боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе

Вчера, 13:16

В Минфине заявили, что решение КС не повлияет на верификацию получателей соцвыплат

Вчера, 12:54

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Вчера, 12:15

Полиция с 16 октября начинает штрафовать водителей за превышение скорости

Вчера, 11:50

Следком РФ возбудил новые дела против украинских военных

Вчера, 11:10

В Луганской области достроили новый блокпост

Новости Украины:

Вчера, 18:13

Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны РФ

Вчера, 17:55

В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ

Вчера, 17:23

Рада отказалась снять неприкосновенность с Колесникова

Вчера, 16:48

С 2014 года в результате суицидов и убийств погибли 900 военных

Вчера, 15:44

Сестра Сенцова рассказала, что голодовка серьезно подорвала его здоровье

Вчера, 15:29

В Запорожье из-за распыления газа из школы эвакуировали 350 человек

Вчера, 15:28

Ущерб от пожаров на украинских арсеналах оценили в $2 миллиарда

Вчера, 13:16

В Минфине заявили, что решение КС не повлияет на верификацию получателей соцвыплат

Вчера, 12:54

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Вчера, 12:15

Полиция с 16 октября начинает штрафовать водителей за превышение скорости

Вчера, 10:46

На карьере "Метинвеста" в Кривом Роге погибли три человека, один ранен

Вчера, 10:08

На КПВВ «Марьинка» задержали грузовик с имуществом стоимостью почти 5 млн грн

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 