Жителей оккупированного Донбасса заставляют участвовать в так называемых "выборах", которые назначены на 11 ноября текущего года. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщил Гуцуляк, по информации украинской разведки, российские оккупационные "администрации" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются меры относительно скрытого принуждения местного населения к участию в "выборах" 11 ноября 2018 года.

Так, руководителям бюджетных организаци" приказали обеспечить максимальную явку "бюджетников". Кроме того, в случае неявки на "избирательные участки" оккупационная "власть" угрожает лишить выплат пенсионеров.

Также в Минобороны сообщили, что население Донбасса боится активизации боевых действий из-за "выборов".

"С начала октября выросло количество выезда местных жителей для дальнейшего проживания за пределами временно оккупированных территорий, в том числе лиц, причастных к деятельности российского оккупационного режима", - сообщает разведка.