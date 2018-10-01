Пророссийские боевики не допустили наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу в четырех населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15 октября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах Заиченко, Саханка, Новоазовск и Леоново", - говорится в сообщении.