Боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на ДонбассеВчера, 13:50
Пророссийские боевики не допустили наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу в четырех населенных пунктах на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Как отмечается, боевики продолжают препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе.
"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15 октября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах Заиченко, Саханка, Новоазовск и Леоново", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в районе в районе Донецкого аэропорта и Новоласпи беспилотники ОБСЕ подвергался глушению средствами РЭБ пророссийских вооруженных формирований.