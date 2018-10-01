В Минфине заявили, что решение КС не повлияет на верификацию получателей соцвыплат

Министерство финансов Украины заявляет, что решение Конституционного суда о неконституционности полномочий ведомства собирать персональные данные получателей соцвыплат, не повлияет на процесс верификации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

11 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса Украины, которые дают Министерству финансов право получать информацию, содержащую персональные данные.

"Уважая позицию Конституционного суда и признавая верховенство права, Минфин будет в полной мере выполнять его решения. Однако это решение не влияет на процесс верификации, ведь в ходе этого процесса данные о получателях государственных пособий деперсонификуются. Информация, которую Минфин анализирует и сравнивает, исходит из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных", - отмечают в ведомстве.

Подчеркивается, что Минфин никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан.

"Верификация государственных выплат направлена ​​на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно. В этом заинтересованы не только те наши сограждане, которым действительно необходима помощь государства, но и все честные налогоплательщики. Экономическое благосостояние граждан - это и есть легитимная цель, которую преследует Минфин, осуществляя верификацию субсидий", - считает и.о. Министра финансов Оксана Маркарова.

Минфин разработал и подал на рассмотрение Кабмина проект Закона Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат". В ведомстве убеждены, что этот закон позволит законодательно урегулировать основные правовые и организационные основы осуществления верификации государственных выплат в Украине и снимет те предостережения, которые возникли у Конституционного суда.