Следком РФ возбудил новые дела против украинских военных

Как сообщается, российское следствие обвиняет украинских военных в "артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры Донбасса". Так, новые дела открыты по трем "фактам". В частности, 12 октября под артобстрел попала территория садового товарищества "Троянда" в оккупированном Донецке, где был ранен мирный житель. Кроме того, в Следкоме РФ заявляют, что 13 октября украинские военные якобы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Марьевка под Луганском, в результате чего погибли два человека. В РФ также заявляют, что 14 октября украинские военные якобы попали снарядами в исправительную колонию в поселке Шахты города Горловки, в результате чего погиб один из осужденных.

"По всем этим фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.