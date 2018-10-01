В ОБСЕ рассказали о гибели двух человек на неподконтрольной Луганщине

Наблюдатели ОБСЕ проверили информацию о гибели в результате обстрела женщины и девушки в поселке Михайловка (Золотое-5) на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

14 октября на улице Почтовой, 26, наблюдатели, которых сопровождали вооруженные члены группировки «ЛНР», видели свежую воронку во дворе дома, повреждения от осколков и два разбитых окна с северо‑восточной и северо‑северо‑восточной сторон дома. По оценке миссии, повреждения были вызваны разрывом снаряда, выпущенного из северного направления.

В этом же дворе наблюдатели ОБСЕ видели, что летняя кухня с северо‑северо‑восточной стороны была повреждена осколками и два окна были разбиты (выходящие соответственно на северо‑северо‑запад и северо‑северо‑восток). По словам мужчины, 13 октября, между 17:00 и 18:00, находясь на заднем дворе вышеупомянутого дома, он услышал громкий взрыв. Он также добавил, что сразу после этого заметил лежащих во дворе женщину и девушку, которые получили ранения соответственно в область грудной клетки и ног. По словам медперсонала морга в Кадиевке, вечером 13 октября к ним доставили тела 47‑летней женщины и 17‑летней девушки.