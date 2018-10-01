В ОРЛО похитили отца удерживаемого в плену предпринимателя

В оккупированном Краснодоне (после переименования Сорокино, Луганская область) был похищен отец предпринимателя Романа Сагайдака. Самого Романа представители «МГБ ЛНР» захватили еще в июне 2017 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает представитель Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Янина Смелянская.

Она уточнила, что отца Романа похитили в вчера, 15 октября около 10 часов утра. «В Краснодоне (оккупированная территория) возле своего дома представителями т.н. МГБ ЛНР был похищен отец Ромы Сагайдака!», – написала правозащитника.

«Напоминаю, что Романа похитили в Луганске 30 июня прошлого года. На протяжении месяца о судьбе Романа ничего не было известно и только, когда в украинских СМИ была поднята информационная волна, молодого человека показали родителям. Рому тогда сильно избили, и до сих пор он находится под стражей в МГБ ЛНР», – уточнила Смелянская.