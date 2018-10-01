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В РФ похитили и избили сотрудника Amnesty International

Вчера, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

Исследователь Amnesty International, направленный в столицу Ингушетии Магас для мониторинга массовых протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных, назвавшихся сотрудниками органов безопасности, сообщается на сайте AI.

Олег Козловский прибыл в Магас 5 октября для мониторинга мирных протестов, начавшихся после подписания 26 сентября между лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между двумя регионами.

Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Экзекуция продлилась два часа.

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», - рассказал Козловский.

Около девяти вечера 6 октября неизвестный постучал в дверь гостиничного номера Козловского и, представившись, заявил, что один из организаторов акций протеста хочет встретиться с ним. Мужчина довёл его до автомобиля, припаркованного на углу улицы. Как только он оказался в машине, к нему подсели двое в масках, один из которых потребовал, чтобы Козловский выключил свой телефон, другой ударил его в лицо.

Неизвестные держали Козловского в полусогнутом состоянии, пока машина не доехала до поля за пределами Магаса. Там мужчины заставили исследователя раздеться догола, угрожая застрелить его, если он попытается убежать. Мужчины потребовали рассказать от Козловского, кто он такой и что он делал в Магасе, а также с кем он работает. Кроме того, они попытались заставить его стать их информатором.

Мужчины несколько раз принимались избивать его, а также устроили две инсценировки казни – Козловского заставляли лечь лицом на землю, приставляли к затылку пистолет и говорили, что сейчас его убьют. Похитители также фотографировали Козловского обнажённым, угрожая сделать снимки публичными, если он расскажет о произошедшем.

Поняв, что их информатором исследователь не станет, похитители вывезли Козловского в соседнюю Северную Осетию и отпустили его возле аэропорта. Перед чем его отпустить, один из неизвестных сказал: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

«Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы», – заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнён полицейскими. Те, кто несёт ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду», – добавила она.


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