На Донбассе в результате обстрелов ранено одного украинского военного

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков 15 октября ранено одного украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как сообщается, с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военный получил легкое ранение.

"В 6 часов утра были замечены попытки противника вести активные штурмовые действия. В районе населенного пункта Авдеевка наши защитники успешно отбили атаку врага. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в ходе боя не допущено. В целом ситуация на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил", - сообщили в ведомстве.