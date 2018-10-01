Накануне Дня защитника украинские активисты обклеили города ОРДЛО украинской символикой

Накануне Дня защитника Украины украинские активисты обклеили оккупированные города Донбасса украинской символикой. Данный факт признали сепаратистские СМИ.

Так, на админзданиях, вблизи рынков и остановок общественного транспорта появились постеры с поздравлениями ко Дню защитника Украины. В частности, в Донецке сине-желтые листовки заметили на здании администрации Пролетарского района города.

В Донецке на улице Пухова у часовни Святого Апостола Иоанна Богослова вывесили украинский флаг, а на улице Университетской появилась надпись: «Слава Украине!», - констатируют сепаратистские СМИ.

Также украинские лозунги жители заметили и на здании школы на улице Космонавтов в городе Дебальцево Донецкой области.

В Макеевке Донецкой области проукраинская символика появилась на Соборной площади, площади Ленина и возле Центрального универмага.

А надпись «Донбасс – Украина» неизвестные нанесли на доме культуры города Антрацит, - сообщили сепарСМИ