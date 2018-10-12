БПЛА ОБСЕ зафиксировал отправку колонн КАМАЗов и «Уралов» на Донбасс из России

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ снова зафиксировал движение колонны военных грузовиков вооруженных формирований из Российской Федерации. Об этом сообщается в отчете миссии.

«БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь обнаружил транспортные средства, в частности, грузовик, перевозивший бронетранспортер (БТР), которые в ночное время въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в неподконтрольном правительству районе Донецкой области возле границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу», - говорится в отчете.

Так, в ночь с 11 на 12 октября беспилотник обнаружил 2 грузовика «Урал», припаркованные вдоль грунтовой дороги в 500 метров к югу от центра села Маныч.

Также были обнаружены 3 отдельные группы грузовиков, среди которых средств были 2 автомобиля типа «седан», 2 тягача, 7 грузовиков «Камаз», 4 грузовика «Урал», 1 автотягач с прицепом для тяжелой техники («Камаз»), перевозивший МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный), 3 внедорожника и 1 мини-фургон.

«БПЛА зафиксировал, как 2 автомобиля типа «седан» передвигались в западном направлении от границы с Российской Федерацией, а затем припарковались на обочине дороги и установили неофициальный блокпост примерно в 100 м к северо-востоку от места парковки 3 групп транспортных средств и за 3,5 км к востоко-юго-востоку от Маныча», - говорится в отчете.

В СММ отметили, что все транспортные средства подъезжали к неофициальному блокпосту, где контактировали с присутствующими там лицами, а затем продолжали свой маршрут на восток.