За время военных действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

За время военных действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУСегодня, 12:41
За время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ.
Об этом глава СБУ Василий Грицак сообщил в обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины, передает пресс-служба ведомства.
Он также добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.
«За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами», - отметил он.