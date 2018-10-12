За время военных действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ

За время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ.

Об этом глава СБУ Василий Грицак сообщил в обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины, передает пресс-служба ведомства.

Он также добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

«За мужество и героизм во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами», - отметил он.