КПВВ на линии разграничения будут передвигаться к российской границе

Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на линии разграничения являются временными сооружениями и будут передвигаться к российской границе.

Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он подчеркнул, что КПВВ «ни в коем случае не граница». «Признание порядка оформления как на госгранице, или КП въезда и выезда как постоянных сооружений ‒ это легитимизация группировок "ДНР" и "ЛНР". И там действует другой порядок. На западной границе пограничники выполняют обязанности и в пунктах пропуска, и за их пределами, на так называемых "зеленых участках". На линии разграничения пограничники размещаются только на КП въезда и выезда. Это временные сооружения, которые уже несколько раз перемещались по мере продвижения ВСУ. Будут они и дальше перемещаться, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины», ‒ сказал он.