ООС: украинские военные на практике продемонстрировали навыки борьбы с вражескими БПЛА (фото, видео)Сегодня, 12:29
Украинские военные опубликовали видео уничтожения российского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с помощью вертолета Ми-24.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных Сил в Facebook.
В пресс-центре сообщили, что экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Российский БПЛА на высоте пытался маневрировать, однако украинским военным удалось достичь цели.
"Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает. Слава Украине! Двигаемся дальше!" - говорится в сообщении ООС.