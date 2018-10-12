ООС: украинские военные на практике продемонстрировали навыки борьбы с вражескими БПЛА (фото, видео)

Украинские военные опубликовали видео уничтожения российского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" с помощью вертолета Ми-24.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных Сил в Facebook.

В пресс-центре сообщили, что экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Российский БПЛА на высоте пытался маневрировать, однако украинским военным удалось достичь цели.

"Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает. Слава Украине! Двигаемся дальше!" - говорится в сообщении ООС.