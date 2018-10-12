Президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине. Первой украинкой, получившей данное звание, стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте главы государства.

«Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Шугалей Людмиле Николаевне - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины», – говорится в указе.

Кроме этого, Порошенко подписал еще шесть указов о присвоении генеральских званий.