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На Донбассе обнаружили новейшую российскую систему связи

Сегодня, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе обнаружили доказательства присутствия там современной российской военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на расследование цифровой лаборатории судебной экспертизы DFRLab.

В расследовании говорится, что исследователи обнаружили фотографии, на которых видно недавно созданный модуль спутниковой связи на территории Донбасса, которая не контролируется правительством Украины.

"9 июня 2018 года пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" разместил альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность в качестве боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области", - написали исследователи.

Отмечается, что на фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит так же как и спутниковая антенна российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

В DFRLab сравнили изображение спутниковой антенны на фото с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате "Адмирал Эссен" Черноморского флота РФ.

"Эта система никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами. Другими словами, она могла появиться на востоке Украины только из России", - отметили в лаборатории.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено здание, которое используется 11 мотострелковым полком боевиков "Восток", которая находится в Макеевке.


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