Порошенко заявил, что не позволит превратить Донецк и Луганск в Грозный

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит превратить Донбасс в столицу Чеченской Республики России - Грозный. Об этом сообщает президент в Twitter.

По словам Порошенко, он поддерживает только мирный метод возвращения оккупированной территории Украины.

"По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там - многомиллионные городские агломерации, где проживают граждане Украины. И думаю, ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решения превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это не наш метод", - написал он.