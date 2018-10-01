Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей

Президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе". Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Текст вступившего в силу указа и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте главы Украинского государства