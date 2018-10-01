Ракета над Лисичанском: подробности (фото)

Приблизительно в 10:50 в Лисичанске в район РТИ на землю упали остатки от ракеты предварительно типа «Оса». Об этом сообщает кореспондент citynews.

Одна из частей ракеты – упала во двор школы №27. Вторая – в парк завода РТИ.

Пострадавших и погибших вследствие происшествия нет.

Детей со школы оперативно эвакуировали. Места находок оцепили правоохранители.

Откуда летела ракета пока устанавливают. Впрочем украинский волонтер Роман Доник на своей странице в Фб сообщил о том, что украинские бойцы успешно сбили два вражеских беспилотника.

«Наши защитники начали поздравлять нас с Днем Захисника України. Уничтожили два ударных бепилотника противника. Над расположение 53 бригады были замечены два вражеских беспилотника, которые двигались по направлению Лисичанска. Были серьезные основания считать, что это ударные бепилотники производства РФ. Оперативно были применены средства ПВО "Оса" и бепилотники были уничтожены в воздухе. Не хватало нам ещё на праздник взорванного Лисичанского НПЗ», - написал он.