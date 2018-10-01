Сегодня в лисичанске по предварительным данным взорвалась ракета Оса. Об этом сообщает наш корреспондент.

Одна часть ракеты упала возле школы 27, вторая - в парке завода РТИ. Пострадавших нет.

На месте ЧП проходят следственные действия