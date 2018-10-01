В Лисичанске предварительно взорвалась ракета "Оса" Сегодня, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать Сегодня в лисичанске по предварительным данным взорвалась ракета Оса. Об этом сообщает наш корреспондент. Одна часть ракеты упала возле школы 27, вторая - в парке завода РТИ. Пострадавших нет. На месте ЧП проходят следственные действия Другие новости по теме: РФ заявила о якобы новых доказательствах причастности Украины к катастрофе ...В космос запущена ракета с украинским двигателем (видео)В Днепропетровске возле офисного здания прогремел взрывСегодня в космос полетит украинская ракета-носитель "Днепр"Новая российская баллистическая ракета упала на космодром Плесецк