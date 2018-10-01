В ОРДЛО привезли 5 грузовиков с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 5 грузовиков с гуманитарной помощью, которые перевозили медикаменты и стройматериалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, а именно с медикаментами и строительными материалами, от Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев общим весом 54,5 тонны», – сказано в сообщении.