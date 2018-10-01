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Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками Водяного

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями населенного пункта Водяное разрушены и повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками Водяного

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками Водяного

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками Водяного

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками Водяного

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что 9 октября, в период с 07:23 до 09:25 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Новой Таврии осуществлен обстрел дачного поселка населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области с применением артиллерии калибра 122 мм и 152 мм. Около 17:00 9 октября по линии оперативных дежурных было получено сообщение о фактах попадания боеприпасов на улицах и во дворах жилого сектора населенного пункта Водяное. Адреса и номера домов установить не представлялось возможным в связи с отсутствием табличек с почтовыми адресами в дачном поселке», – сказано в сообщении.

Прибыв на место обстрела, группа обнаружила 12 воронок от попадания снарядов калибра 122 мм на улицах и в четырех дворах жилого сектора и 1 воронку в болотистой местности.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупационных войск повреждена линия электропередач, крыша одного здания, стена другого, третье здание разрушено полностью. Также разрушена баня во дворе одного из домовладений. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения нет», – отмечает в сообщении украинской стороны СЦКК.


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