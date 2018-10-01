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На Луганщине активизировались мошенники

Сегодня, 15:33 citynews.net.ua | Напечатать

Три случая мошенничества зарегистрировано в отношении жителей Северодонецка по новой схеме - путем получения дубликата сим-карты с последующим снятием денег с банковского счета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, преступники узнают о номере банковского счета и номере мобильного телефона, к которому «привязан» картсчет. Совершив три звонка или отправив сообщение на необходимый номер, в отделении обслуживания мобильного оператора, злоумышленник делает замену якобы «потерянной» сим-карты и с помощью мобильных приложений получает полный доступ к банковскому счету.

При этом сообщение о снятии наличных или перечисления средств на другой счет владельцу банковской карточки уже не приходят, потому что его карта заблокирована, а рабочая сим-карта уже у мошенника.

«Признаки, что вас пытаются обмануть: несколько звонков (или смс-сообщений) с разных незнакомых номеров, СМС-сообщение от оператора о блокировке сим-карты, неактивная сим-карта (не имеет значка о наличии покрытия мобильного оператора, невозможно сделать звонок)», - сказано в сообщении.

В этих случаях необходимо позвонить в банковское учреждение (номер горячей линии указан на обороте карты) и заблокировать карточный счет, обратиться к оператору мобильной связи для блокировки сим-карты и перевыпуска новой, а также сообщить в полицию.


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