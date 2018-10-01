В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 10 октября 2018 года погибли 4 украинских военных, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным Минобороны, вчера боевики 28 раз обстреливали украинские позиции. В частности, боевики 12 раз использовали минометы калибров 120 и 82 мм, выпустив 86 мин. Украинские военные 17 раз открывали огонь в ответ.

"За минувшие сутки в результате обстрелов двое военнослужащих объединенных сил погибли и трое получили ранения. Еще двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 11 октября боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС нет.