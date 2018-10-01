На КПВВ в Станице мужчина пытался дать взятку пограничниками

Мужчина предлагал сотрудникам Госпогранслужбы неправомерную выгоду за пересечение линии разграничения, передает пресс-служба ведомства.

Так, в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пограничники зафиксировали один случай, когда гражданин Украины пытался с помощью взятки договориться с военнослужащими о беспрепятственном пересечении им линии соприкосновения.

Относительно правонарушителя составлен протокол об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".