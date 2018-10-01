Программа «Доступное жилье» должна заработать в этом месяце

Программа «Доступное жилье» с внесенными в нее изменениями должна заработать в этом месяце.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook заявил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

«Утренние новости для переселенцев. Сегодня премьер подписал принятое постановление по программе "Доступное жилье". Программа заработает уже к концу месяца», – написал он.

Как сообщалось ранее, 10 октября Кабинет министров Украины принял постановления об изменениях в программе «Доступное жилье».