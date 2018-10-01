Тука: В Украине нет единой стратегии реинтеграции Донбасса

Не смотря на то, что в Украине многие говорят о реинтеграции неподконтрольной части Донбасса, пока единой окончательной стратеги нет, сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишут Новости Донбасса.

«Вокруг этого всего продолжаются такие споры, что какого-то одного видения, действительно, нет, но это – реальное состояние нашего общества», – считает Тука.

Замминистра отметил, что дискуссия продолжается и есть много мнений по поводу реинтеграции.

«Эта политическая дискуссия настолько разноцветная – столько разных точек зрения. И напротив этой проблемы столько противоположных споров. Одни сепаратисты заявляют, что Донбасс – это не Украина, это "народные республики". Другие сепаратисты заявляют, что Донбасс – это гангрена, которую надо от Украины отрезать. Третьи, в том числе присутствующие в Верховной Раде, заявляют, что нужен мир любой ценой и надо начинать прямые переговоры», – сказал он.

По его словам, МинВОТ достаточно тщательно изучило опыт постконфликтного урегулирования во многих странах мира. Тука рассказал о предложениях ведомства руководству страны о введении миротворческой миссии, состоящей из трех компонентов, введении временной администрации.

«Это только первые шаги. У нас есть предложения и по другим, более детальным шагам, вплоть до проведения местных выборов. Но сейчас не время просто рассказывать все эти вещи, пока не утверждена единая политика государства», – резюмировал Тука.