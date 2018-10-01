На выезде из Северодонецка произошло ДТП. Есть пострадавший

Вчера, на выезде из Северодонецка в направлении Новоайдара автомобиль «Fiat» столкнулся с прицепом автомобиля «ЗИЛ», в результате чего водитель «легковушки» получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области со ссылкой на местный отдел полиции.

По данным ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в дежурную часть Северодонецкий отдел полиции поступило около 19.50.

"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в 19.45 50-летний водитель автомобиля «Fiat», двигаясь по объездной дороге из г..Северодонецка в направлении с. Новоайдар, начал маневр обгона транспортного средства «ЗИЛ» с прицепом, который двигался в попутном направлении. Не завершив маневр, водитель «Fiat» начал возвращаться к своей полосе движения, допустив при этом столкновение с прицепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы", - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».