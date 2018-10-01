Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человекСегодня, 09:42
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 октября 2018 года, пересекли 42,7 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику и работают в штатном режиме.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" 30/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/10.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,7 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 9380 человек и 1180 транспортных средств;
"Марьинка" - 9350 человек и 1740 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8280 человек и 1500 транспортных средств;
"Гнутово" - 3940 человек и 880 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 11800 человек.