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Боевики 28 раз открывали огонь по позициям ООС

Сегодня, 09:23 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе 10 октября, четверо украинских военных погибли, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, в результате обстрелов двое военнослужащих погибли и трое получили ранения.

Еще двое военных получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.


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