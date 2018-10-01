Боевики 28 раз открывали огонь по позициям ООС

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям ООССегодня, 09:23
Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе 10 октября, четверо украинских военных погибли, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В частности, в результате обстрелов двое военнослужащих погибли и трое получили ранения.
Еще двое военных получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.
"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.