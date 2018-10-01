Боевики 28 раз открывали огонь по позициям ООС

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе 10 октября, четверо украинских военных погибли, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, в результате обстрелов двое военнослужащих погибли и трое получили ранения.

Еще двое военных получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.