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МВД запускает проект "Тайный клиент" для проверки работы сервисных центров

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство внутренних дел запускает проект "Тайный клиент", который поможет проверить работу сервисных центров.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что за два года была переформатирована работа более 50% сервисных центров МВД по всей Украине.

"Наша цель - получить незаангажированные отзывы как специально подготовленных проверяющих, так и рядовых граждан, чтобы улучшить качество предоставления услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "тайным клиентом" может стать каждый желающий.

"Во время своего визита гражданин сможет оценить работу администратора за информационной стойкой, администратора, который предоставил услугу, экзаменатора (в случае сдачи экзамена на право управления транспортным средством), специалиста экспертной службы МВД, специалиста колл-центра главного сервисного центра МВД. Клиент также сможет указать информацию относительно удобства навигации, соблюдение инклюзивных условий, организации работы сервисного центра, доступности информации на сайте и консультационной поддержки в социальных сетях", - сообщили в МВД.

Первыми в рамках пилотного проекта граждане смогут оценить работу пяти сервисных центров в  Киеве по адресам: пр-т Степана Бандеры, 26-В (ТЦ "Метро"); ул. Павла Усенко, 8; Столичное шоссе, 104; ул. М. Гринченко, 18; с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А.

 


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