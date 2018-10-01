Генпрокурор: У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в ближайшие месяцы он ожидает окончательных выводов экспертиз, чтобы предпринять резонансные действия в отношении бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории», - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что прокуратура неоднократно пыталась препятствовать поставкам украинского сырья на предприятия Фирташа в Крыму, но этому мешают решения судов, которые снимают аресты с месторождений.

Также, говоря о Фирташе, Луценко напомнил о высказываниях бизнесмена по Украине.

«Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла любые границы. А значит, это дело лежит в стопочке как можно ближе к моей правой руке... Будут и подозрения, и аресты имущества, и другие действия», - предупредил Луценко.