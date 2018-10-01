"Спецназ" "МГБ ЛНР" получил форму с нашивками СБУ

Спецподразделение "МГБ ЛНР" получило новое обмундирование, вооружение, комплекты формы. Об это пишет "Информационное Сопротивление".

"Внимание обращает тот факт, что часть комплектов полученной формы - с нашивками СБУ (вероятно, для проведения провокаций). Стоит также отметить, что в последнее время, в связи с нехваткой кадров, в спецподразделение "МГБ ЛНР" для прохождения "службы" кандидаты набираются без предварительного серьезного изучения морально-психологических качеств и должного медицинского освидетельствования", - пишет источник.