Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев с инвалидностью

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины "О жилищном фонде социального назначения"» об условиях обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Украины.

Документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет переселенцев с инвалидностью.

«Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в том числе такое право предоставляется лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории», – говорится в сообщении.