На Луганщине осудили организатора «референдума» в Новодружеске

В Луганской области осужден организатор незаконного «референдума» в г. Новодружеске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что областной прокуратурой поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

«Во время судебных слушаний установлено, что весной 2014 года жительница города Новодружеск принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума о создании на территории Луганской области так называемой "ЛНР". В частности, фактически занимая должность "председателя избирательной комиссии", женщина принимала от местных жителей документы, выдавала бюллетени для голосования, контролировала и координировала работу членов участковой избирательной комиссии, подписывала и передавала протоколы о результатах псевдореферендума», – сообщили в прокуратуре.

Северодонецкий городской суд, исследовав доказательства, собранные в ходе досудебного расследования и согласившись с позицией государственного обвинения, признал женщину виновной в совершении уголовного преступления. Согласно приговору суда, женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком