В Украине усилены охрана и оборона складов и арсеналов

Охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины усилены в связи пожаром и детонацией боеприпасов на складах в районе шестого арсенала Минобороны в Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По состоянию на утро 10 октября на территории шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский район, Черниговская обл.) наблюдаются взрывы разной интенсивности .

На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб Вооруженных Сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируемая.

Дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала.

"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрану и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Продолжают проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины.