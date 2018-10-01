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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 39,9 тыс. человек

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 9 октября 2018 года, пересекли 39,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, вчера пункты пропуска пересекли 39,9 тыс человек и 5 тыс.транспортных средств. Так, "Майорское" пересекли 8 970 человек и 1 080 транспортных средств; "Марьинку" - 8 870 человек и 1 650 машин; "Новотроицкое" - 7 880 человек и 1 490 авто; "Гнутово" - 3 730 человек и 850 транспортных средств; "Станицу Луганскую" - 10 545 человек.

По состоянию на утро 10 октября все КПВВ на Донбассе открылись и функционируют в штатном режиме. В частности, в "Майорском" уже зафиксировано 40 человек и 40 машин; в "Марьинке" - 50 машин; в "Новотроицком" - 40 машин; в "Гнутово" - 20 человек и 20 автомобилей.


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