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Ситуация в районе проведения ООС обострилась

Сегодня, 09:25 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за прошедшие сутки, 9 октября, 39 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил. В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Боевики осуществляли обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и 5 ранены.


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