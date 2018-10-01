Ветеранов АТО будут информировать об их правах

Министерство юстиции Украины в рамках проекта «Я имею право» начинает всеукраинскую информационную кампанию «#ПраваЗахисників», которая направлена на информирование участников боевых действий об их правах.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В рамках информационной кампании ветеранам антитеррористической операции будут разъяснены процедура получения бесплатной правовой помощи, порядок бесплатного получения земельного участка, будет сообщена в льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезд.

В частности, защитники имеют право:

на получение первичной и вторичной правовой помощи;

на первоочередное отведение земельных участков для ведения личного агрохозяйства; ведения садоводства; строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; индивидуального дачного строительства; строительства гаражей;

на скидки на оплату пользования жильем, коммунальнымы услугами, стоимость топлива;

на бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном автотранспорте и дополнительно на междугородних железнодорожном, водном, воздушном или автомобильном транспорте в обоих направлениях.

Кроме того, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших в результате войны предусмотрена ежегодная разовая денежная помощь.

Законодательством также предусмотрено бесплатное медицинское обеспечение ветеранов.