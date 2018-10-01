Ветеранов АТО будут информировать об их правах

Ветеранов АТО будут информировать об их правахВчера, 19:40
Министерство юстиции Украины в рамках проекта «Я имею право» начинает всеукраинскую информационную кампанию «#ПраваЗахисників», которая направлена на информирование участников боевых действий об их правах.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
В рамках информационной кампании ветеранам антитеррористической операции будут разъяснены процедура получения бесплатной правовой помощи, порядок бесплатного получения земельного участка, будет сообщена в льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезд.
В частности, защитники имеют право:
на получение первичной и вторичной правовой помощи;
на первоочередное отведение земельных участков для ведения личного агрохозяйства; ведения садоводства; строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; индивидуального дачного строительства; строительства гаражей;
на скидки на оплату пользования жильем, коммунальнымы услугами, стоимость топлива;
на бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном автотранспорте и дополнительно на междугородних железнодорожном, водном, воздушном или автомобильном транспорте в обоих направлениях.
Кроме того, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, членам семей погибших в результате войны предусмотрена ежегодная разовая денежная помощь.
Законодательством также предусмотрено бесплатное медицинское обеспечение ветеранов.