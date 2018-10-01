Предварительная причина пожара в ТЦ в Антраците - короткое замыкание электроприбора

В оккупированом Антраците в результате пожара сгорело двухэтажное здание с пристроенными рядом торгово-развлекательным центром «Маяк» и оздоровительным комплексом «Wellness». Площадь пожара составляла более 150 кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого «МЧС ЛНР».

«Основным направлением для тушения была выбрана защита торгового центра. Сложность тушения заключалась в том, что объект находился под напряжением, помещения были полностью заполнены мебелью, горючими материалами. К тому же, здание старой постройки: имело пустотные деревянные перекрытия, которые способствовали быстрому распространению огня. В связи с этим было принято решение об эвакуации имущества, которое находилось на 1-м этаже ТЦ и оздоровительного комплекса, а также транспорта из гаража, который стоял возле объекта», – говорится в сообщении.

В результате спасено имущества на сумму свыше 1 млн. руб. (420 тыс. 168 грн по местному курсу на сегодня, 9 октября). Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании находился сторож, который своевременно покинул наблюдательный пункт и сообщил о случившемся в службу спасения.

«Предварительная причина загорания – короткое замыкание электроприбора. Окончательная причина будет названа после завершения всех следственных действий», – уточнили в «МЧС ЛНР».