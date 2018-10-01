На Луганщине начат ремонт дороги «Врубовка-Горское»

8 октября начались работы по капитальному ремонту автодороги Врубовка — Горское в Попаснянском районе.

Об этом сообщили в Попаснянской РГА.

Работы проводит ООО «ЕКСПОДОР» из Киева. Так, на автодороге уже работает специальная техника, которая снимает старое дорожное покрытие.

«После этого планируется засыпать весь путепровод щебеночно-песчаной смесью, затем грейдером выровнять и сделать профиль дороги, и, напоследок, залить дорогу асфальтобетонным покрытием», — сказано в сообщении.