Боевики продолжают нарушать условия отвода тяжелой техники на Донбассе

Боевики на неподконтрольном Донбассе сосредоточивают десятки единиц танков и артиллерии в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

Об этом сообщает командование штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня.

В частности, украинская сторона СЦКК зафиксировала: 4 системы «Град», 18 танков, 7 самоходных гаубиц, 21 пушка и 9 минометов вооруженных формирований, находящихся вне районов отвода и за пределами мест хранения.

Также НВФ продолжают систематически нарушать режим прекращения огня и препятствовать деятельности международных наблюдателей. «В течение 8 октября вооруженными формированиями Российской Федерации было осуществлено 36 обстрелов. При этом 12 раз боевики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм», – говорится в сообщении.

По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 8 октября 2018 года, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано значительное количество вооружения НВФ, расположенного с нарушением линий отвода и вне постоянных мест хранения. «В Новоамвросиевском было зафиксировано четыре единицы 122 мм РСЗО БМ-21 "Град". В других районах Донецкой области - 10 единиц танков Т-72, ​​8 единиц танков Т-64, 2 единицы 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" 15 единиц 100 мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 9 единиц 82 мм минометов 2Б14 "Поднос" – определены, как отсутствующие в местах постоянного хранения. Наблюдатели СММ определили 6 единиц прицепных 152 мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и 5 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", как размещенные с нарушением условий отвода», – уточняется в сообщении.