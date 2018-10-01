Когда в аптеки поступят вакцины против гриппа

В аптеки в течение ближайших недель доставят 350 тыс. доз вакцин против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, стоимость вакцин от гриппа составит от 200 до 300 гривен.

"В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс доз вакцин против гриппа. Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 до 300 гривен", - сообщили в Минздраве.

Как отмечается, одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.