Оккупанты усилили контроль за перемещением граждан на оккупированных территориях

Российское командование усилило контроль за перемещением граждан на оккупированных территориях, и даже планирует ввести электронные пропуска для местных жителей.

Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

В частности, блок-посты вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда.

"В то же время, указанная система позволит выявлять "подозрительных лиц" на основании т.н. "автоматизированного анализа" истории перемещений для локализации проявлений нелояльного отношения населения к российскому оккупационному режиму. Таким образом противник пытается улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, усилить меры самовольного оставления русскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров", – говорится в сообщении.