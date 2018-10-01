Взрывы под Ичней: В СБУ заявили о возможной диверсии

Взрывы под Ичней: В СБУ заявили о возможной диверсииСегодня, 11:49
Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможной диверсии на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных сил Украины вблизи поселка Дружба Ичнянского района.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
«Правоохранители проверяют несколько версий», - отмечается в сообщении.
В связи с чрезвычайным происшествием на место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата Службы безопасности Украины и руководство Службы.
Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий.
Также в рамках открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины управления СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.