Взрывы под Ичней: В СБУ заявили о возможной диверсии

Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможной диверсии на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных сил Украины вблизи поселка Дружба Ичнянского района.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Правоохранители проверяют несколько версий», - отмечается в сообщении.

В связи с чрезвычайным происшествием на место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата Службы безопасности Украины и руководство Службы.

Осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий.

Также в рамках открытого военной прокуратурой уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины управления СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование.