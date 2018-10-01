Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 35,4 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 8 октября 2018 года, пересекли 35,4 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, вчера КПВВ пересекли 35,4 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств. В частности, в "Майорском" было зафиксировано 7 880 человек и 1050 транспортных средств; в "Марьинке" - 7 840 человек и 1 520 машин; в "Новотроицком" - 6 550 человек и 1 290 машин; в "Гнутово" - 3,2 тыс. человек и 790 машин; в Станице Луганской" - 9975 человек

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 9 октября все пункты пропуска в районе проведения операции объединенных сил открылись и функционируют в штатном режиме. Так, сейчас в "Майорске" уже зафиксировано 40 человек и 50 машин, в "Марьинке" -70 машин; в "Новотроицком" - 20 человек и 50 машин, в "Гнутово" - 30 человек и 20 машин.