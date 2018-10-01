Взрывы на 6-м арсенале в Черниговской области (видео)

Сегодня ночью, примерно в 3:30 на 6-м арсенале в Черниговской области начались взрывы. Их было слышно за 50 км от места события, а местные жители сообщали о вспышках и громких взрывах со стороны части.

Из зоны возможного поражения была проведена эвакуация жителей, около 10 тыс. человек покинули опасную местность.

Также сообщается о том, что через час после начала взрывов, в 4:22 было закрыто воздушное пространство над местом ЧП в радиусе 22 км. Кроме того, закрыто также железнодорожное и автосообщение.

Подняты по тревоге и направлены на место происшествия были подразделения Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. На данный момент там развернули штаб по ликвидации последствий. Как сообщили в ГСЧС, всего на месте работают 220 человек личного состава службы и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники. Кроме того, подразделения Нацполици были усилены нарядами из Киева и области – 150 человек, а Нацгвардия получила подкрепление в количестве 100 человек.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада из-за взрывов на скаладах в Черниговской области. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

На данный момент на территории арсенала возле пгт Дружба наблюдается пожар и взрывы с разной интенсивностью. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов. Из зоны возможного поражения организована эвакуация населения.