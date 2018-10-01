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За день боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Сегодня, 18:17 citynews.net.ua | Напечатать

Двое украинских военнослужащих получили ранения в течение дня в результате обстрелов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным ведомства, с семи утра и до 18 часов вечера незаконные вооруженные формирования 9 раз открывали огонь, 4 из которых — из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Под обстрелами оказались позиции украинских военных в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Троицкое, Водяное и Лебединское.

При обстрелах боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы обоих калибров и стрелковое оружие. По окрестностям Крымского и Троицкого огонь велся из вооружения боевых машин пехоты.

В командовании отмечают, что «в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел».


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